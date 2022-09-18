Глава "Сорока Сороков" Кормухин сообщил, что попал под обстрел ВСУ вместе с комбатом "Востока"

Лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что вместе с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским попал под обстрел ВСУ Фото: REUTERS

Руководитель российского общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что он вместе с командиром батальона ДНР «Восток» Александром Ходаковским попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в Волновахском районе ДНР. Данное заявление он сделал в беседе с журналистами информагентства РИА Новости.

По словам Кормухина, комбат «Востока» предложил ему съездить в Николо-Васильевский монастырь, который, как он отмечает, подвергается постоянным обстрелам. Как пояснил российский общественник, буквально в тот момент, когда они подъезжали к монастырю две их машины подорвались на минах, над ними появился беспилотник и начался обстрел.

Лидер "Сорока сороков" подчеркнул, что им с Ходаковским пришлось оперативно менять колесо под снарядами и отдельно уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Кормухин также добавил, что им не удалось доехать до монастыря из-за повреждения авто.

Ранее сообщалось о том, что в Луганской народной республике под обстрел Вооруженных сил Украины попал журналист российского информационного агентства (РИА) ФАН. В результате инцидента, произошедшего в населенном пункте Сватово, освещавший российской военную спецоперацию на Украине журналист получил ранения, уточняют власти ЛНР.

Кроме того, вечером 18 сентября 2022 года украинские боевики устроили теракт в центре освобожденного Россией города Мелитополь (Запорожская область). По данным СМИ, в городе был взорван автомобиль с местными жителями. По счастливой случайности, при взрыве никто из горожан не погиб.