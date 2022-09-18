Российские ПВО перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, выпущенные ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны перехватили над Новой Каховкой Херсонской области 34 ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины.

«По нашим подсчетам, с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО», – сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.

До 21:00 информации о прилетах ракет на территорию города не поступало, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 17 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 25 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS.

Напомним, Вооруженные силы России ликвидировали пункты базирования американской ЧВК «Академия» в Краматорске.