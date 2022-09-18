Президент РАН Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы академии

Президент Российской академии наук Александр Сергеев Фото: пресс-служба РАН

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев может отозвать свою кандидатуру с выборов главы академии. Об этом рассказали источники в окружении руководителя РАН.

По информации ТАСС, Сергеев планирует заявить о снятии кандидатуры уже в понедельник, 19 сентября, во время общего собрания, посвященного выборам нового президент РАН. Вероятно, он сделает заявление после отчета о деятельности президиума академии за последние пять лет.

По словам другого источника агентства, Сергеев принял решение о снятии своей кандидатуры в течение последних двух дней.

Александр Сергеев занял пост президента РАН В конце сентября 2017 года. С того же года занимает долность заместителя председателя Совета по науке и образованию при президенте России. Также с 2018 года он является членом Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди мировых научно-образовательных центров.