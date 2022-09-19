В Польше заявили, что Россию поддерживает половина населения Земли Фото: сайт Кремля

Россию поддерживает половина населения Земли, а президент Владимир Путин, несмотря на заверения Запада об изоляции РФ, проводит встречи с лидерами других стран на саммите Шанахйской организации сотрудничества, заявил журналист Енджей Белецкий.

В своей статье для издания Rzeczpospolita обозреватель пишет, что боевые действия на Украине не мешают многим мировым лидерам поддерживать контакты с руководством России. Ни о какой масштабной изоляции РФ не может быть и речи, констатировал он.

По мнению польского журналиста, встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде сильно удивила Запад. Белецкий отметил, что Индия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, а также стала вторым по объему закупок импортером нефти из России. Кроме того, отметил он, член НАТО Турция также не ввела санкции против РФ, а в вопросе конфликта на Украине заняла сбалансированную позицию.

Обозреватель считает, что главным союзником Москвы остается Китай, и это подкрепляется заявлениями председателя КНР Си Цзиньпина о намерении нарастить сотрудничество. Встречей с главой российского государства лидер Китая продемонстрировал также свой международный авторитет, заработав очков перед съездом Коммунистической партии КНР, заключил Белецкий.

Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Сайт KP.RU писал, что зачем Путин полетел в Узбекистан и что значит ШОС для России.