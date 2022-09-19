Херсонский госуниверситет приостановил занятия из-за обстрелов ВСУ до 21 сентября 2022 Фото: REUTERS

Херсонский государственный университет приостановил занятия в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины. Учебный процесс остановлен до среды, 21 сентября.

«В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно», – сообщается в Telegram-канале вуза.

В университете уточнили, что на время приостановки занятий студентам будут предоставлены индивидуальные задания для самоподготовки.

Напомним, 16 сентября ВСУ обстреляли центр Херсона. Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум один человек погиб, еще один получил ранения.

Ракетный обстрел центра города и здания администрации области произошел в ходе совещания глав администраций городских и муниципальных округов. В администрации Херсонской области обстрел со стороны ВСУ назвали подлым терактом.