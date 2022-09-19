Украинский офицер Рожковский рассказал о серьезных потерях ВСУ под Бахмутом

Украинский офицер заявил, что батальон ВСУ под Бахмутом перестал существовать за три дня Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в районе города Бахмут в Донецкой области, рассказал взятый в плен старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский. По его словам, один из батальонов ВСУ был уничтожен за три дня.

«При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны – такие же мобилизованные. Они три дня были в боевых действиях, и батальон перестал существовать», – сообщил он журналистам.

Рожковский сообщил, что среди украинских силовиков очень много тех, кто отказывается идти на боевые позиции, видя огромные потери украинских войск. С отказниками работают замполиты и военная прокуратура, отметил офицер.

Пленный военнослужащий также рассказал о плохой подготовке мобилизованных. По его словам, из 70 солдат лишь 10 умели пользоваться автоматом. Как заявил Рожковский, подготовка шла всего неделю, после чего их бросали на передовую.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило, что ВСУ при попытке наступления под Николаевом потеряли более 180 человек.