В Казахстане вступил в силу указ о переименовании Нур-Султана в Астану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столица Казахстана официально переименована в Астану. Соответствующий указ вступил в силу.

«Постановляю: переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», – сказано в указе, текст которого приводится на сайте президента страны.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны, согласно которым столица республики получила прежнее название – Астана. Кроме того, поправки предполагают установление однократного семилетнего президентского срока.

Напомним, ранее парламент Казахстана единогласно поддержал поправки в Конституцию, которые предусматривают семилетний президентский срок в республике без права последующего переизбрания, а также переименовании столицы страны Нур-Султана в Астану. Внесение поправок в Конституцию поддержали 50 депутатов Сената, а также 99 депутатов Мажилиса.