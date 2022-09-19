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В мире18 сентября 2022 22:57

В Казахстане вступил в силу указ о переименовании Нур-Султана в Астану

Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Казахстане вступил в силу указ о переименовании Нур-Султана в Астану

В Казахстане вступил в силу указ о переименовании Нур-Султана в Астану

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столица Казахстана официально переименована в Астану. Соответствующий указ вступил в силу.

«Постановляю: переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», – сказано в указе, текст которого приводится на сайте президента страны.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны, согласно которым столица республики получила прежнее название – Астана. Кроме того, поправки предполагают установление однократного семилетнего президентского срока.

Напомним, ранее парламент Казахстана единогласно поддержал поправки в Конституцию, которые предусматривают семилетний президентский срок в республике без права последующего переизбрания, а также переименовании столицы страны Нур-Султана в Астану. Внесение поправок в Конституцию поддержали 50 депутатов Сената, а также 99 депутатов Мажилиса.