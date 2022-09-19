Количество жертв урагана в Курске выросло до двух Фото: pixabay.com

Число погибших в результате урагана в Курске выросло до двух человек, сообщает администрация Курской области.

«Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший. Подробности будут уточнены позже», – сказано в Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в Курске студент получил смертельное ранение осколком окна, которое разбилось во время урагана. По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. Фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

В воскресенье, 18 сентября, на Курскую область обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате 87 населенных пунктов остались без электричества. В МЧС предупредили, что ветер с порывами до 22 м/с сохранится в регионе до понедельника.