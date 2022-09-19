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Экономика18 сентября 2022 23:16

Минпромторг России ожидает объем параллельного импорта в 2022 на уровне 20 млрд долларов

Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Объем параллельного импорта в России в 2022 составит 20 млрд долларов

Объем параллельного импорта в России в 2022 составит 20 млрд долларов

Фото: Shutterstock

Объем параллельного импорта в России по итогам этого года составит минимум 20 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы уже немного скорректировали прогноз, и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов», – сказал он в интервью «Известиям».

По словам Мантуров, за 3,5 месяца действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов.

Напомим, Министерство промышленности и торговли России предлагает включить алкогольные напитки в перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ постпредством параллельного импорта.

Механизм параллельного импорта будет продлен в России на 2023 год.

Как писал сайт KP.RU, 21 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Соответствующий документ был инициирован российским правительством. Закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товаре, маркирующие данные товары, не является нарушением.