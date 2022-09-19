Экс-канцлер Австрии Штрахе назвал США и НАТО виновниками обострения конфликта на Украине Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и НАТО поставками вооружения Киеву только обостряют конфликта на Украине, считает бывший канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и НАТО помогут Украине, не умеют мыслить реалистично. Западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв», – заявил политик в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

По мнению Штрахе, Евросоюз, а также Австрия, должны решить конфликт на Украине дипломатическим путем, и сделать это в короткие сроки. Он также призвал австрийские власти соблюдать нейтралитет и не разрешать поставки оружия Киева через территорию своей страны.

Кроме того, политик коснулся темы антироссийских санкций, заявив об их серьезных последствиях для экономики Европы. Штрахе предупредил, что европейский регион столкнется с дефицитом газа и электроэнергии, который способен разрушить экономику Австрии.

Напомним, ранее в Германии заявили, что США и НАТО спровоцировали конфликт на Украине, игнорируя интересы России.