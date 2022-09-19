The Guardian: Украина лоббирует через ООН резолюцию о компенсациях за спецоперацию со стороны России

Украина лоббирует через ООН резолюцию о компенсациях за спецоперацию со стороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины продвигают в Генеральной ассамблее (ГА) ООН принятие резолюции о компенсациях со стороны России за военную спецоперацию, рассказали осведомленные источники.

По информации The Guardian, Киев предлагает принять резолюцию о создании международного компенсационного механизма, благодаря которому Украина могла бы забрать себе замороженные Западом российские активы. Как пишет газета, чиновники украинского Министерства юстиции уже обсудили эту идею с руководством МИД Великобритании, а также коллегами из Германии, Франции и США.

Британские власти оказались не в восторге от такого предложения Киева, отмечается в сообщении. В правительстве Соединенного Королевства опасаются, что в ответ на присвоение активов Россия примет аналогичные меры.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз уже готовит юридическую базу для передачи замороженных активов России на восстановление Украины.