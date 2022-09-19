Ивана Урганта наградили сатирической премией в Италии Фото: кадр из телешоу

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант стал обладателем международной сатирической премии, которая вручается в Италии.

Организаторы конкурса оказались без ума от новогоднего шоу Урганта в стиле итальянского музыкального телевидения 80-х. В нем приглашенные звезды спели главные хиты 2021 года, но итальянском языке. Стоит отметить, что за неделю специальный выпуск шоу набрал на Youtube более трех миллионов просмотров.

«Безумная идея шоумена встретить Новый год в итальянском стиле и сделать это на итальянском языке, переводя скетчи и песни, увенчалась успехом», – пишет издание La Reppubblica.

Как писал сайт KP.RU, шоу Урганта CIAO-2021 привело западную прессу в восторг. Некоторые СМИ назвали его триумфом музыки 80-х, другие – лучшим событием 2022 года. Напомни, телеведущий позвал в него таких артистов, как Баста, Манижа, Валерий Леонтьев, Эльдар Джарахов и других.