Байден пообещал защищать Тайвань в случае вторжения Китая Фото: REUTERS

Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, если остров вступит в военный конфликт с Китаем, заявил президент США Джо Байден.

В интервью CBS американский лидер на вопрос, встанут ли США на сторону Тайваня в случае возможного вторжения КНР, ответил, что Вашингтон будет защищать остров, «если действительно произойдет беспрецедентное нападение».

Вместе с тем США не поощряют стремление Тайбея к обретению независимости, отметил глава Белого дома. По его словам, Вашингтон согласен с тем, что «существует политика «одного Китая», и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете».

«Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», – сказал политик.

Ранее заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин дал поручение военным подготовить установление военного контроля над Тайванем к 2027 году.

Как писал сайт KP.RU, по мнению экспертов, в войне Китая и США на кону будет не только Тайвань, а весь мир.