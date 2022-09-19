Несколько районов Запорожья после взрывов остались без электричества Фото: REUTERS

В Запорожье прогремело несколько взрывов, некоторые районы города остались без электричества, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них сопровождалась очень ярким заревом. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество», – написал он в своем Telegram-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, на пршлой неделе мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город остался без электроэнергии и водоснабжения, кроме того, прекратил работу городской метрополитен. Он связал это с выходом из строя объектов критической инфраструктуры.

На следующий день заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что Харьковская область вновь осталась без электроэнергии.