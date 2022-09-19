Поставки Украине оружия лишат Германию особых отношений с Россией, предупредил посол РФ Фото: REUTERS

Германия, поставляя оружие Украине, отказывается от особых отношений с Россией, считает посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», – заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Как отметил посол, Германия в течение десятилетий воздерживалась от поставок вооружения в зоны боевых действий. В настоящее же время позиция Берлина поменялась, причем только в отношении России, подчеркнул Нечаев. Дипломат предупредил, что это негативно отразится на отношениях ФРГ и России, а поставки летального оружия станут «красной чертой».

Напомним, Германия рассматривает передачу Украине тяжелой бронетехники, включая танки Leopard 2.

Как ранее писал сайт KP.RU, Украина не понимает, почему вместо танков Leopard или БМП Marder, которые она желает получить от Германии, ей поставляют бронеавтомобили.