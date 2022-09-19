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Политика19 сентября 2022 2:57

Эрдоган пообещал приложить усилия для дипломатического решения конфликта на Украине

Турция попытается устранить негативные последствия в региональном и глобальном масштабе, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган пообещал приложить усилия для дипломатического решения конфликта на Украине

Эрдоган пообещал приложить усилия для дипломатического решения конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Власти Турции продолжат прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы продолжим наши усилия, направленные на прекращение боевых действий дипломатическим путем и на устранение негативных последствий в региональном и глобальном масштабе», – сказал политик в ходе выступления на заседании Турецко-американского национального координационного комитета в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция желает скорейшего установления «справедливого мира» между Россией и Украиной.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заверил, что РФ приложит все усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. По словам российского лидера, Москва сожалеет, что власти Украины заявили об отказе от переговорного процесса и намерении добиваться своих целей военным путем.