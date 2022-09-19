Американский корреспондент Геттлман рассказал о недоверии жителей Соледара к ВСУ

Жители Соледара отказываются выполнять приказы Киева об эвакуации Фото: EAST NEWS

Жители города Соледар, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики, не доверяют Вооруженным силам Украины, отказываясь выполнять приказ об эвакуации. Об этом рассказал корреспондент Джеффри Геттлман.

«Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск. Войска не доверят людям. Люди не доверяют войскам», – написал журналист в статье для газеты The New York Times.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине августа союзные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России вошли в Соледар.

Напомним, в начале сентября официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказывал, что союзные силы ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара и готовятся к полному окружению Авдеевки, где расположились основные силы противника.