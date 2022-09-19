Минэнергетики Турции заявило, что соглашение об оплате 25% российского газа в рублях скоро вступит в силу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Фатих Донмез.

Как отметил глава Минэнергетики Турции в беседе с газетой Yeni Safak, соглашение позволит Анкаре снизить потребность в долларах и уменьшить затраты на приобретение голубого топлива.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России.

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на собственные источники. При этом официально турецкие власти ведение подобных переговоров с РФ не подтверждают. Российский вице-премьер Александр Новак публично дал понять, что в случае, если Турция попросит Москву увеличить поставки энергоресурсов в страну, то РФ будет готова сделать это.