Что произошло в ночь на 19 сентября

В посольстве РФ заявили, что при въезде в Латвию россиян заставляют подписывать заявление с осуждением действий Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В посольстве России рассказали о вопиющих требованиях на границе с Латвией. При въезде в прибалтийскую республику россиян заставляют подписывать заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, во въезде могут не только отказать, но и внести в черный список, заявили в диппредставительстве.

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*Лицо, признанное в России иноагентом