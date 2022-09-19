Похороны королевы Британии Елизаветы II состоятся 19 сентября 2022 Фото: REUTERS

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Виндзоре в понедельник, 19 сентября 2022 года. Об этом сообщает Букингемский дворец.

День похорон Елизаветы II сделан выходным в Британии. Перед похоронами гроб с королевой на четыре дня был выставлен в холле здания парламента Великобритании для того, что подданные успели с ней проститься.

Длина очереди была ограничена восемью километрами. По словам британцев, время ожидания в ней составляло от восьми часов до суток.

Местом погребения Елизаветы станет мемориальная часовня Георга VI, где захоронены ее родители и сестра.

С монархом простятся несколько западных лидеров, в том числе президент США Джозеф Байден, глава Франции Эммануэль Макрон и император Японии Нарухито. Представителей России на траурной церемонии не будет.

Как писал сайт KP.RU, в сообщении Букингемского дворца говорится, что 96-летняя Елизавета II мирно скончалась в кругу близких в полдень 8 сентября 2022 года в замке Балморал.

Состояние здоровья королевы последнее время в Букингемском дворце предпочитали комментировать без подробностей. Известно, что помимо возраста, на него серьезно повлияло перенесенное в феврале заболевание коронавирусом. Елизавета II тогда испытывала лишь симптомы простудного заболевания, однако временно приостановила исполнение большей части монарших обязанностей.