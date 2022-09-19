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Политика19 сентября 2022 4:40

Генсек ООН предложил России и Украине обменятся пленными в формате "всех на всех"

Антониу Гутерреш подчеркнул, что такое решение уменьшит страдания пленных и их семей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш высказался по вопросу обмена пленными между Россией и Украиной, предложив формат "всех на всех". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение уменьшит страдания пленных и их семей.

"Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей, - подчеркнул Гутерреш. - Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей".

Как ранее писал сайт KP.RU, украинская сторона отказывается идти на контакт с ДНР по вопросу обмена пленными, хотя Донецк готов обсуждать ускоренную процедуру возврата военнослужащих на родину. Об этом сообщила в начале сентября уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

Ранее стало известно о том, что Украина полностью прекратила любые переговоры с Россией по политическим вопросам. Сейчас диалог ведется лишь в гуманитарной сфере, в частности, по обмену пленными.