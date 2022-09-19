Разведчик рассказал о западном вооружении в украинских войсках Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют в своем распоряжении значительное количество оружия, провизии, электроники и медикаментов, поставленных с Запада. Об этом рассказал РИА Новости боец подразделения разведки российских войск с позывным "Ладан".

"У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо", - уточнил разведчик.

"Ладан", в частности, видел польский гранатомет "Комар", американские переносные ракетные комплексы "Джавелин" и снайперские винтовки, а также чешские аналоги российских РПГ.

По его словам, брошенные националистами трофеи он старается не трогать, так как под ними нередко маскируют ловушки. Один из бойцов на его глазах попытался поднять противотанковый комплекс "Джавелин", не заметив оставленного боевиками "сюрприза". В результате взрыва мужчина получил смертельное ранение.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Соединенные Штаты и НАТО поставками вооружения Киеву только обостряют конфликта на Украине.

По мнению Штрахе, Евросоюз, а также Австрия, должны решить конфликт на Украине дипломатическим путем, и сделать это в короткие сроки. Он также призвал австрийские власти соблюдать нейтралитет и не разрешать поставки оружия Киева через территорию своей страны.