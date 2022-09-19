Быстрая разрядка аккумулятора смартфона может свидетельствовать о прослушке Фото: REUTERS

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков перечислил признаки прослушки смартфона. Его слова приводит агентство "Прайм".

В их числе быстрая разрядка аккумулятора, самопроизвольное включение микрофона или камеры, а также самозапуск различных приложений в фоновом режиме.

Для "лечения" этой проблемы Кусков предложил удалить лишние приложения, либо сбросить настройки и заново установить весь софт.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов заявил, что современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят.

Напомним, старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что смартфон нельзя разряжать "до упора" и ставить на подзарядку на всю ночь. По словам эксперта, чтобы современный литий-ионный аккумулятор функционировал как можно дольше, на нем нужно держать определенный уровень заряда.