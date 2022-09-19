Профессор дала советы, которые помогут защитить детей от болезней в детском саду Фото: Мария ЛЕНЦ

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер дала советы, которые помогут защитить малышей от болезней в детском саду.

Не секрет, что у каждого человека есть врожденный и приобретенный иммунитет. Последний формирует «память», знакомясь с различными недугами.

После перенесенного заболевания, на него развивается реакция в будущем.

- Но попадая в детское учреждение, ребенок сталкивается с целым спектром новых вирусом и бактерий, учится вырабатывать защиту против них. Для ребенка допустимы до восьми эпизодов ОРЗ в год, — пояснила собеседница RT.

Но частые простуды вовсе не являются причиной, чтобы не отдавать ребенка в детский сад. Если этот этап пропущен, то адаптация иммунитета будет проходить в школе.

Если же в детском саду ребенок более особенно часто, обратите внимание на психоэмоциональный фон дошколенка. Иммунная защита может ослаблена на фоне стресса из-за расставания с родителями и привычной домашней обстановкой.

Порой родители возвращают в садик ребенка, не окрепшего после болезни. Или занимаются самолечением, что порой может привести к осложнениям.

Если ребенок болеет ОРЗ практически ежемесячно, такие дети относятся к условной группе «часто болеющих детей», они на контроле у врача. Обычно педиатры предлагают поддерживающую терапию, чтобы укрепить иммунитет.

- Не забываем про закаливание, прогулки на свежем воздухе, физическую активность. Дома должна проводить регулярная влажная уборка. Важно, чтобы малыш получал витамин D. Им богата рыба жирных сортов. Не забывайте, что еда определяет состояние микробиоты кишечника — самого большого иммунного органа человека. Еще один важный момент – качественный сон, - заключила эксперт.

Необходимо выяснить, нет ли у ребенка дефицита различных микроэлементов или витаминов, участвующих в формировании иммунитета, пишет газета "Известия".

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал, что в первом чтении был одобрен документ, согласно которому детям, находящимся под опекой в одной семье, будет предоставлено право зачисляться в одну и ту же школу или детский сад, пишет ФАН.