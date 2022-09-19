Володин заявил, что украинские войска не оправдали ожидания США и ЕС при контрнаступлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления не оправдали ожиданий США и Евросоюза, указав на то, что риторика Вашингтона и Брюсселя по вопросу о переговорах с Москвой сменилась.

Как заявляет парламентарий, ранее Вашингтон и Брюссель говорили о решении конфликта только на поле боя, но теперь они говорят, что данный вопрос зависит только от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, так произошло из-за разочарования в контрнаступлении ВСУ.

«Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», - написал политик в своем Telegram-канале.

Володин также заявил, что жители США и западных стран стали высказывать свою позицию по украинским событиям, показывая, что не желают платить за «политику войны в интересах олигархов и нацистов». Как он отметил, в преддверии зимы граждане не могут не беспокоить инфляция, рост цен, а также проблемы с энергетикой.

«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», добавил он.