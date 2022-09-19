Виталий Ким Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава подконтрольной Киеву Николаевской области Виталий Ким сбежал из Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных подпольщиков.

"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу, - уточнил собеседник агентства. - Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает".

Источник также продемонстрировал листовку с фотографией чиновника, на которой видна надпись Wanted (разыскивается – пер.). По его словам, их планируется развешивать по всему городу.

Последнее видео с участием главы Николаевской области публиковалось в его телеграм-канале больше недели назад – 11 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, мужчины призывного возраста вынуждены платить по нескольку тысяч долларов нелегальным перевозчикам, которые помогают им сбежать из Украины в Россию.

28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб рассказал, что граждан призывного возраста не выпускают из Украины, но ему и еще нескольким мужчинам удалось найти людей, "которые за деньги закрыли глаза" на статус военнообязанного.

По словам Александра, которому удалось выехать в Мелитополь, он отдал 2,5 тысячи долларов за то, чтобы его выпустили из Украины.