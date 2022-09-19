Чешский журналист обвинил премьера страны в развязывании войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Петр Фиала "подло втягивает" Чехию в войну с Россией, приняв решение о поставках вооружений Украине. Об этом пишет чешское издание Parlamentni listy.

Обозреватель Михал Малы подчеркнул, что такие действия политика ставят под угрозу безопасность населения страны.

"Поставляя оружие на Украину, премьер Петр Фиала совершенно подло втягивает нашу страну против воли граждан в войну, тем самым ставя их под угрозу, - говорится в публикации. - Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг".

Журналист назвал политика "послушным слугой" Евросоюза и Соединенных Штатов, который распространяет не соответствующую действительности информацию, "чтобы скрыть собственную несостоятельность".

Как ранее писал сайт KP.RU, многие чехи не одобряют поставки вооружения Киеву. Так, в мае в Чехии прошла акция протеста против оказания военной помощи Украине. Выступавшие отмечали, что власти обманывают граждан, утверждая, что российская спецоперация не была спровоцирована.

Напомним, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, а также Дания, Бельгия и Нидерланды теперь не принимают документы на получение виз от российских туристов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).