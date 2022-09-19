Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 19 сентября, на хладокомбинате в Новосибирске произошла утечка аммиака. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«ЧП произошло по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 54/1 на территории Новосибирского хладокомбината», - заявили в ведомстве, где уточнили, что утечка произошла на 2-м этаже, а самостоятельно эвакуировались 300 человек.

ГУ МЧС по региону также сообщил, что сотрудники предприятия сами перекрыли трубы в месте, где случилась утечка аммиака.

Представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков заявил, что в результате утечки аммиака пострадали восемь человек.

«Восемь человек обратились за помощью в медицинское учреждение… Предварительно, в легкой степени», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

По его словам, согласно уточненным данным, три человека были госпитализированы с легкой степенью отравления. «На место стянуты силы и средства. Проводится разведка и проверка», - добавил он.