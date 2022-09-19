В Германии полагают, что "Северный поток - 2" никогда не будет запущен Фото: REUTERS

Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль выразил мнение, что газопровод "Северный поток – 2" никогда не будет запущен по причине утраты доверия к Москве. Соответствующее заявление чиновника приводит агентство DPA.

"Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России", - заявил Вайль.

По его оценке, российско-немецкое партнерство в сфере энергетики "безвозвратно разрушено".

Как ранее писал сайт KP.RU, Берлин не менял своей позиции по вопросу эксплуатации газопровода "Северный поток – 2", сертификация которого была остановлена в феврале 2022 года, что делает невозможным его запуск. Об этом заявили в правительстве ФРГ.

Напомним, в конце августа немецкие активисты устроили акцию около наземной станции вблизи Любмина с требованиями запустить "Северный поток - 2". Участники акции заявили, что трубопровод построен на их налоги, поэтому они имеют право требовать его запуска.