Генсек ООН считает визовые ограничения для россиян «не очень хорошая идея» Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что считает визовые ограничения в отношении россиян в Европе «не очень хорошей идеей», выразив надежду, что такие ограничения исчезнут по окончании специальной военной операции на Украине.

Комментируя вопрос о том, не считает ли он подобные шаги нарушением прав человека в отношении российских граждан, Гутерреш отметил, что «отношения между Европейским союзом и России «ухудшились по многим аспектам» с началом специальной военной операции.

«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут», - заявил генсек ООН в интервью РИА Новости.

Гутерреш отметил, что некоторые российские граждане пожелали покинуть Россию в свете ситуации на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать», - добавил он.

Напомним, с понедельника, 19 сентября, страны Прибалтики и Польша закрывают въезд для россиян, в том числе, для российских граждан, имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.