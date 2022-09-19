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В мире19 сентября 2022 6:43

Генсек ООН считает визовые ограничения для россиян «не очень хорошая идея»

Гутерреш выразил надежду, что ограничения исчезнут по окончании спецоперации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генсек ООН считает визовые ограничения для россиян «не очень хорошая идея»

Генсек ООН считает визовые ограничения для россиян «не очень хорошая идея»

Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что считает визовые ограничения в отношении россиян в Европе «не очень хорошей идеей», выразив надежду, что такие ограничения исчезнут по окончании специальной военной операции на Украине.

Комментируя вопрос о том, не считает ли он подобные шаги нарушением прав человека в отношении российских граждан, Гутерреш отметил, что «отношения между Европейским союзом и России «ухудшились по многим аспектам» с началом специальной военной операции.

«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут», - заявил генсек ООН в интервью РИА Новости.

Гутерреш отметил, что некоторые российские граждане пожелали покинуть Россию в свете ситуации на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать», - добавил он.

Напомним, с понедельника, 19 сентября, страны Прибалтики и Польша закрывают въезд для россиян, в том числе, для российских граждан, имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.