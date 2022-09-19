В Белом доме удивились словам Байдена о конце пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Слова президента США Джо Байдена в интервью CBS о том, что пандемия коронавирусной инфекции подошла к концу, стали неожиданностью для сотрудников Белого дома, которые отвечают за вопросы здравоохранения. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Утверждение Байдена о том, что пандемия закончена, застигло врасплох нескольких его сотрудников, отвечающих за здравоохранение», - сказано в статье.

Как отмечает источник издания, заявление американского лидера о завершении пандемии коронавируса не было ранее запланировано в рамках интервью телеканалу.

В минувшие воскресенье, 18 сентября, глава Белого дома в интервью телеканалу CBS заявил, что пандемия коронавирусной инфекции по факту окончена, несмотря на существующие сложности. Однако американский президент отметил, что впереди еще много работы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 608 млн, а больше всего подтвержденных случаев зафиксировано в США - 94 237 260.