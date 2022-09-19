Телефоны украинцев на улицах Николаева проверяют на связи с Россией

Телефоны украинцев проверяют на связи с Россией на улицах Николаева Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву Николаеве проходят массовые проверки содержимого телефонов местных жителей с целью выявления связей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию активиста местного подполья.

"Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники", - уточнил собеседник агентства.

В связи с этим он призвал жителей города проявлять осторожность, чтобы не давать поводов для задержания, так как фильтрационные мероприятия "без поимок не обходятся".

Как ранее писал сайт KP.RU, местные подпольщики сообщили, что глава подконтрольной Киеву Николаевской области Виталий Ким сбежал из Николаева. Предположительно, он находится в Одессе, так как опасается ударов по объектам в возглавляемом им регионе.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержания Вооруженными силами Украины учителей, который преподавали по российским программам в Харьковской области.