«Гигарама» оживила историю уникальной мозаики храма Святого Саввы. Фото: © svetogsave.com

Храм Святого Саввы на Врачаре — один из главных памятников архитектуры в Сербии и один из крупнейших православных храмов в мире. Проектировать собор начали в XIX веке, но строительство стартовало только в 1935 году, а потом было заморожено из-за войны. Только к 1989 году основные работы по постройке завершили и в 2004-м открыли храм, но без внутреннего оформления.

В Сербии не нашлось мастеров, способных создать мозаику для более чем 15 тыс. квадратных метров криволинейной поверхности. Спустя почти десять лет, в 2012 году, Владимир Путин принял решение об участии России в убранстве храма. Был выбран проект мозаики народного художника РФ Николая Мухина.

Кропотливая работа велась несколько лет, сегодня храм Святого Саввы – завораживает и поражает своим величием. Но посетить святыню может не каждый, а учитывая международные ограничения, для многих путешествия долгое время останутся недоступными.

Креативная лаборатория "Гигарама" и компания "Газпром нефть" запустили мультимедийный онлайн-проект "Душа Сербии". Теперь рассмотреть убранство храма может каждый, передает Life.

Золотая мозаика была создана из 50 млн фрагментов командой русских и сербских художников. Виртуальная панорама отразила это убранство в 600 фотографиях высокой четкости – их разрешение более 25 гигапикселей.

Непрерывные съемки велись 10 часов, а монтаж кадров позволяет оценить красоту храма с обзором в 360 градусов.

Каждый фрагмент доступен для стократного увеличения. Сопровождает проект гид на русском, сербском и английском языках, пишет ФАН.

Закладной камень храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери освятили 17 сентября в городском округе Мытищи. Площадка, где возведут храм, расположена на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора. Строительство будут вести за счет добровольных пожертвований, передает телеканал "360".