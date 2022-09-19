Илон Маск Фото: REUTERS

Спутниковая интернет-сеть Starlink, которая принадлежит американской космической компании SpaceX, теперь стала доступна на всех континентах Земли, в том числе и Антарктиде. Такое заявление сделал владелец и основатель компании Илон Маск.

«Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду», - написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink. При этом в феврале этого года примерно 40 из 49 запущенных микроспутников Starlink сошли с орбиты из-за сильной магнитной бури.

Напомним, программа глобального широкополосного интернета Starlink предусматривает около 4 500 спутников, которые должны двигаться на высоте 1100 - 1300 км, а еще примерно 7 500 аппаратов будут на высоте не более 346 километров. Эти космические объекты позволят выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек Земли.