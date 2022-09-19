Гроб с королевой на четыре дня был выставлен в холле здания парламента Великобритании Фото: REUTERS

Церемония прощания с британской королевой Елизаветой II завершилась в Лондоне в понедельник, 19 сентября 2022 года. Похороны пройдут в этот же день.

Гроб с королевой на четыре дня был выставлен в холле здания парламента Великобритании для того, что подданные успели с ней проститься. Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии, а также венком из цветов и растений, которые были собраны на территории поместья и которые любила королева - флоксы, георгины, луговик, белый вереск.

Местом последнего упокоения Елизаветы II станет построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Точным местом погребения монарха будет расположенная на территории церкви мемориальная часовня Георга VI.

Напомним, королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в присутствии родных и близких. Ей было 96 лет, она правила страной 70 лет и семь месяцев.