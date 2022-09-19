Самые высокие пенсии в России - на Чукотке, наиболее низкие - в Дагестане Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что самую высокую пенсию в России получают в Чукотском автономном округе, а самую низкую – в Дагестане. Ее слова приводит агентство "Прайм".

Экономист отметила, что размер пенсионных выплат существенно отличается в различных регионах.

"На 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля, - уточнила Григорьева. - Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей".

Как ранее писал сайт KP.RU, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что депутаты планируют вынести на рассмотрение вопрос об увеличении фиксированных частей некоторых социальных пенсий. В частности, поднять выплаты хотят инвалидам и детям, потерявшим кормильца в возрасте до 18 лет.

Напомним, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил, что ошибки, допущенные при заполнении документов, – распространенная причина неправильного начисления пенсий. По мнению эксперта, такое может произойти при неправильном заполнении документов и анкет в Пенсионном фонде или во время сбоя системы.