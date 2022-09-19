В Госдуме предложили давать студентам академические отпуска для участия в спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель комитета по молодежной политике Государственной думы России Артем Метелев выступил с инициативой сделать участие в специальной военной операции на Украине основанием для предоставления академического отпуска для студентов. Его слова приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

Депутат напомнил, что в спецоперации принимают участие в том числе и студенты-заочники, которым предстоит итоговая госаттестация.

"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой", - подчеркнул Метелев.

Народный избранник уточнил, что это должно касаться как военнослужащих, так и участников добровольческих отрядов.

По его словам, письма с соответствующим предложением уже направлены в министерства образования и просвещения.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские регионы набирают добровольческие батальоны. Бойцам предлагают, как и за любую другую работу, получать зарплату, а в некоторых регионах дают еще и "подъемные".

"Пионером" по региональным добровольческим отрядам стала Чечня. Целые колонны с бойцами оттуда отправлялись в зону спецоперации чуть ли не с марта. И в Мариуполь и даже под Киев, когда еще там стояли российские части. Тогда особо подчеркивалось, что в составе подразделений не только жители республики, но и представители других регионов России.