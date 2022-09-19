Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2022 8:01

Депутат Госдумы Метелев предложил давать студентам акдемотпуска для участия в спецоперации

Парламентарий обратил внимание, что участникам боевых действий необходимо предоставить гарантию получения образования
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Госдуме предложили давать студентам академические отпуска для участия в спецоперации на Украине

В Госдуме предложили давать студентам академические отпуска для участия в спецоперации на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель комитета по молодежной политике Государственной думы России Артем Метелев выступил с инициативой сделать участие в специальной военной операции на Украине основанием для предоставления академического отпуска для студентов. Его слова приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

Депутат напомнил, что в спецоперации принимают участие в том числе и студенты-заочники, которым предстоит итоговая госаттестация.

"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой", - подчеркнул Метелев.

Народный избранник уточнил, что это должно касаться как военнослужащих, так и участников добровольческих отрядов.

По его словам, письма с соответствующим предложением уже направлены в министерства образования и просвещения.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские регионы набирают добровольческие батальоны. Бойцам предлагают, как и за любую другую работу, получать зарплату, а в некоторых регионах дают еще и "подъемные".

"Пионером" по региональным добровольческим отрядам стала Чечня. Целые колонны с бойцами оттуда отправлялись в зону спецоперации чуть ли не с марта. И в Мариуполь и даже под Киев, когда еще там стояли российские части. Тогда особо подчеркивалось, что в составе подразделений не только жители республики, но и представители других регионов России.