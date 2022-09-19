В МИД России заявили, что США не намерены общаться об осужденных Грайнер и Уилане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по осужденным в России Бриттни Грайнер и Полу Уилану, однако, по ее словам, вместо общения по дипломатическим каналам американское посольство занято соцсетями.

Как отметила Захарова в России «много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осужденных граждан США в России и России в США». «Если у посольства США в Москве найдётся минута свободного времени, они расскажут об этом президенту (Джо) Байдену, а тот в свою очередь родственникам Уилана и Грайнер», - отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что в американском посольстве «вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей», то есть поддержании контактов с дипломатами страны пребывания, диппредставительство США «занимается каким-то медиа-безумием».

«Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют "весёлые картинки", а в перерывах изучают московские улицы после ударного "отдыха"», - заявила она.