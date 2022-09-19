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Спорт19 сентября 2022 8:35

Названы призовые за победу на чемпионате России по фигурному катанию

Победители чемпионата России по фигурному катанию 2023 года получат по 2,5 млн рублей призовых
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы призовые за победу на чемпионате России по фигурному катанию

Названы призовые за победу на чемпионате России по фигурному катанию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерация фигурного катания на коньках России рассказала о призовых на чемпионате России по фигурному катанию в 2023 году.

Как передает корреспондент «КП Спорт» Евгений Несын, победитель этапа Гран-при получит 500 тысяч рублей, завоевавший серебро - 300 тысяч рублей, а бронзу - 200 тысяч рублей. Вознаграждение за победу в финале Гран-при составит 1 миллион рублей, а за второе место фигурист получит 750 тысяч рублей и 500 тысяч рублей - за третье.

Победитель чемпионата России получит 2,5 миллиона рублей, серебряный презер - 1,5 млн рублей, а бронзовый - 1 млн рублей.

Призовой фонд чемпионата России по прыжкам составит 10 млн рублей. Такой же призовой фонд будет Открытого турнира по шоу-программам, а у командного турнира на Кубке Первого канала призовой фонд составит 20 млн рублей.

Кроме того, в течение сезона каждому фигуристу будут начислять рейтинговые очки в соответствии с местом, которое тот занял на турнире. Наибольше количество очков будет присуждаться на чемпионате России. Занявший первое место в данном рейтинг по окончании сезона получит дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей - за второе, 1 млн рублей - за третье.