Названы призовые за победу на чемпионате России по фигурному катанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерация фигурного катания на коньках России рассказала о призовых на чемпионате России по фигурному катанию в 2023 году.

Как передает корреспондент «КП Спорт» Евгений Несын, победитель этапа Гран-при получит 500 тысяч рублей, завоевавший серебро - 300 тысяч рублей, а бронзу - 200 тысяч рублей. Вознаграждение за победу в финале Гран-при составит 1 миллион рублей, а за второе место фигурист получит 750 тысяч рублей и 500 тысяч рублей - за третье.

Победитель чемпионата России получит 2,5 миллиона рублей, серебряный презер - 1,5 млн рублей, а бронзовый - 1 млн рублей.

Призовой фонд чемпионата России по прыжкам составит 10 млн рублей. Такой же призовой фонд будет Открытого турнира по шоу-программам, а у командного турнира на Кубке Первого канала призовой фонд составит 20 млн рублей.

Кроме того, в течение сезона каждому фигуристу будут начислять рейтинговые очки в соответствии с местом, которое тот занял на турнире. Наибольше количество очков будет присуждаться на чемпионате России. Занявший первое место в данном рейтинг по окончании сезона получит дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей - за второе, 1 млн рублей - за третье.