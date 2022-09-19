МИД Китая выразил США протест из-за слов Байдена о военной помощи Тайваню

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Китай выразил решительный протест Соединенным Штатам в связи с высказыванием американского лидера Джозефа Байдена о возможности военной помощи Вашингтона в случае "беспрецедентного нападения" КНР на Тайвань. Об этом сообщила журналистам официальный представитель китайского министерства иностранных дел (МИД) Мао Нин в понедельник, 19 сентября 2022 года.

"Китай выражает острое недовольство и решительный протест и уже сделал США строгое представление", - подчеркнула Мао Нин.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР добавила, что подобные слова со стороны высшего руководства Вашингтона нарушают принцип "одного Китая" и "посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заверил журналистов, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, если остров вступит в военный конфликт с Китаем.

На вопрос, встанут ли США на сторону Тайваня в случае возможного вторжения КНР, глава Белого дома ответил, что Вашингтон будет защищать остров, "если действительно произойдет беспрецедентное нападение".

Напомним, американские журналисты утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе просил президента США Джо Байдена найти способ не допустить поездки спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Несмотря на это нежелательный визит все равно состоялся.