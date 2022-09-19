В России на 19 сентября 2022 года выявлено 49 488 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 49 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 19 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 91 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 38 595 человек, что на 8,5% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем, 18 сентября. Количество госпитализаций изменилось также незначительно. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 2 054 человека, что на 8% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 17 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 20 488 583. Жертвами COVID-19 стало 386 136 человека, а из больниц выписан 19 425 631 пациент.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 граждан уже прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 16 сентября 2022 года выявлено 610 182 969 случаев заболевания COVID-19, а прирост за сутки составил 560 784 случая.