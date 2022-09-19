Премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции в Доме правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что россияне, которые ведут личное подсобное хозяйство, смогут взять кредит по льготной ставке 5% для инвестиции в дело и обеспечения себя. Самозанятые в сельской местности смогут направить эти деньги на расширение производства и переработку сельхозпродукции.

"Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей”, - заявил глава кабмина.

По его словам, в число тех, кто сможет получать льготный кредит, входят граждане, своевременно оплачивающие налог на свой профессиональный доход. Такое решение, по мнению министра, направлено на поддержку малого бизнеса на селе - владельцев личных подсобных хозяйств.

Также в кабмине считают важным поддерживать развитие квантовых технологий в России и привлекать к разработкам заинтересованные организации. Напомним, сайт KP.RU писал, что кабмин намерен выделить 100 млрд рублей на развитие квантовых технологий. Основным условием получения субсидий от государства Михаил Мишустин назвал вклад соразмерный инвестиции государства в разработку в равной степени.