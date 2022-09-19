Сельским врачам в Амурской области оплатят первоначальный взнос по ипотеке

Сельским медикам в Приамурье помогут приобрести жилье по ипотеке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области медикам, работающим на селе, помогут приобрести жилье. По поручению губернатора региона Василия Орлова за счет средств областного бюджета сотрудникам учреждений здравоохранения компенсируют первоначальный взнос по льготной ипотеке и проценты по кредиту. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут как врачи, так и средний медицинский персонал. Разработка программы помощи сельским медикам должна быть завершена до 1 октября.

«Программа должна быть максимально простой для людей. Задача - привлечь специалистов в медучреждения сельской местности, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов. - Через полгода ее работы проведем анализ, и, если программа будет востребована и эффективна, рассмотрим варианты ее дальнейшего развития: распространить действие программы на другие территории области, а также предусмотреть поддержку учителей и преподавателей техникумов».

На первом этапе в программе будут участвовать шесть районов Приамурья, где нехватка медиков ощущается особо остро. Компенсации за первоначальный взнос по ипотеке и проценты по кредиту смогут получить сотрудники государственных учреждений здравоохранения Ромненского, Мазановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов и Бурейского округа.