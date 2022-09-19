В Кремле отреагировали на сообщения, что Кудрин просил о переходе из Счетной палаты в «Яндекс» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента России Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в компанию «Яндекс».

Представитель Кремля опровергнул данное заявление, а также отметил, что не читает больше средство массовой информации, сообщившее об этом.

«Нет, такого не было, такого не было. "Медузу"* больше не читаем», - ответил пресс-секретарь российского лидера, комментируя данное сообщение.

Ранее издание "Медуза"* заявило, что акционеры «Яндекса» якобы изучают возможность пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина в руководство своей компании, а политик якобы «просил» российского президента о переходе в «Яндекс».

*признано СМИ иностранным агентом