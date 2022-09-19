Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Отвечая на соответствующие вопросы журналистам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что громкие высказывания спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не гарантируют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он считает, что в решении конфликта нужно принимать конкретные действия и Россия намерена способствовать урегулированию конфликта.

"Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно", - сказал Песков, оценив по просьбе журналистов визит Пелоси в Армению.

Нэнси Пелоси 17-19 сентября пребывает в Армении, где встречается с высокопоставленными лицами, в том числе премьером Николом Пашиняном.

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян на встрече с Пелоси заявил, что США играют ключевую роль в экономической и политической жизни Армении. По его словам, благодаря Америки удалось добиться “хрупких соглашений” о прекращении огня с Азербайджаном. 18 сентября сайт KP.RU писал об этом. На встрече Армения и США обсуждали детали дальнейшего двустороннего сотрудничества.

В этот же день, в Ереване прошел митинг в поддержку инициативы вступления Армении в НАТО и ЕС. Митингующие во главе с представителями прозападных сообществ требовали выхода из ОДКБ и сотрудничества с США.

МИД Азербайджана отреагировал на слова Нэнси Пелоси, назвав их односторонними и соответствующими армянской пропаганде. В министерстве отметили, что спикер конгресса США игнорирует действия Армении в приграничном конфликте, а ее высказывания не способствуют мирному урегулированию конфликта.