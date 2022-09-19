Германия рассчитывает на дальнейшие поставки газа по "Северному потоку" Фото: REUTERS

Германия возобновила подачу заявок на поставки газа по газопроводу "Северный поток", которые были приостановлены еще в августе из-за неисправности единственной работающей турбины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Следует отметить, что новые заявки свидетельствуют лишь о желании немецких покупателей приобрести голубое топливо. Решение о возможном возобновлении поставок принимается исключительно российской стороной.

Как ранее писал сайт KP.RU, газопровод "Северный поток" остановлен на неопределенный срок в связи с утечками масла на последней рабочей турбине. Ее дальнейшая эксплуатация без специализированного ремонта небезопасна.

В компании "Газпром" отметили, что аналогичные утечки масла были обнаружены и на других агрегатах Siemens, при этом полное устранение неполадок на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия. Руководство Siemens было уведомлено о выявленных нарушениях.