Глава Томской области поручил разработать программу развития детского отдыха

Такую задачу исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поставил сегодня, подводя в пространстве «Точка кипения» итоги летней оздоровительной кампании.

В летние каникулы оздоровлением детей в регионе занимались 427 организаций, среди которых как загородные, так и пришкольные лагеря в том числе патриотической, профориентационной, спортивной, творческой, инклюзивной, историко-этнографической направленности. По поручению Владимира Мазура бюджетное финансирование оздоровительной кампании было увеличено на 40% и составило 239 миллионов рублей.

«Этим летом в загородных и пришкольных лагерях отдохнули свыше 60 тысяч юных жителей Томской области. Конечно, это число нужно увеличивать, – подчеркнул Владимир Мазур. – У нас в регионе 126 тысяч школьников. У каждого должна быть возможность провести каникулы с пользой, укрепить здоровье, найти новых друзей, получить новые знания и навыки, написать интересное сочинение на тему «Как я провел лето». От того, как дети отдохнут, зависит, с каким настроем они будут учиться».

Глава региона рассказал, что власти начали развивать инфраструктуру детского отдыха. Идет капитальный ремонт одного из крупнейших в области детского центра «Здоровье», развернули работу новые палаточные лагеря. Однако, как подчеркнул Владимир Мазур, это только начало.

«Инфраструктура детского отдыха нуждается в серьезной модернизации. Лагерям нужен ремонт, новые коммунальные сети. Считаю также, что детские оздоровительные центры могут работать круглый год – такие примеры уже есть в регионах», – отметил Владимир Мазур.

Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что детский отдых должен быть доступным для многодетных и семей с низким достатком. Нынешним летом 35% детей, побывавших в детских лагерях, – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Владимир Мазур вручил благодарности организаторам летней оздоровительной кампании, в которой участвовали более 3,5 тысяч специалистов – от вожатых до руководителей учреждений, представителей образовательных и правоохранительных структур.

«Региону нужна областная программа развития детского отдыха. В нее должны войти предложения с сегодняшней встречи, идеи педагогов, родителей и детей. Многие я уже взял на карандаш во время объезда загородных лагерей и встреч с детьми и вожатыми», – поручил Владимир Мазур, подводя итог встречи.