Польша потребовала объяснений слов Шольца о пересмотре границ Фото: REUTERS

Варшава ждет от Берлина объяснений слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о ревизии польско-немецких границ. Такое заявление в понедельник, 19 сентября, сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили», - заявил глава ведомства, отметив, что в противном случае Варшава имеет право «интерпретировать это как сигнал если не угрозы, то демонстрации, что это правительство гарантирует то, что этот вопрос не будет подниматься».

Солох заявил, что слова главы немецкого правительства были высказано на фоне дискуссии о репарациях, которые Варшава требует от Берлина за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, отметив, что данной «совпадение не случайно».

«То, что это оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может провоцировать самые плохие ассоциации», - заявил он.

Напомним, Шольз заявил о пересмотре границ во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко , когда он вспомнил договор, заключенный бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

«Граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории», - заявил тогда Шольц, подчеркнув, что не хочет, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

Как писал сайт KP.RU, комментируя такое заявление зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик отметил, что на протяжении десятилетий правительства ФРГ пугали Варшаву пересмотром границ при постановке вопроса о репарациях, и Шольц не «изобрел порох».