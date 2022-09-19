Михаил Дегтярев: «Создание производственно-образовательного кластера «Строительство» приоритетная задача для региона»

Хабаровский край вошел в тройку лучших регионов страны по синхронизации системы среднего профессионального образования с потребностями местной экономики. Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций под председательством губернатора Михаила Дегтярева. На этот раз краеугольной темой заседания стал вопрос развития профессионального образования и трудоустройства.

77 тысяч человек в настоящее время обучаются в 45 сузах и вузах региона, и максимальное количество выпускников должны быть трудоустроены, наряду с уже опытными специалистами.

- У нас талантливая и креативная молодежь. Мы должны выстроить работу таким образом, чтобы не закреплять и задерживать выпускников в крае, а формировать у молодых специалистов желание остаться в регионе, развивать его, - пояснил Михаил Дегтярев.

Как отметил заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, Хабаровский край ворвался в тройку лучших по синхронизации системы среднего профессионального образования с потребностями местной экономики среди регионов России, но потенциал показывать еще более впечатляющие результаты присутствует.

Молодым специалистам стоит присмотреться к мерам поддержки, внедряемым на Дальнем Востоке. В частности, президент России Владимир Путин в ходе недавнего ВЭФ -2022 анонсировал строительство 10 тысяч квартир под аренду по льготным ценам. Учебные заведения оснащаются современными мастерскими, число которых к 2030 году должно вырасти до 900. А к концу 2025 года планируется запуск 29 производственно-образовательных кластеров.

- Как раз производственно-образовательные кластеры мы активно развиваем на территории Хабаровского края. С этого года мы вошли в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Уже создали кластеры «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт». На следующий год запускаем «Водный транспорт». Соглашение со всеми заинтересованными сторонами подписано в конце августа.

Большая часть вакансий остается незанятой в отрасли строительства, где также в качестве решения проблемы предлагается запуск одноименного кластера. Губернатор отметил перспективу роста востребованности строителей, поэтому поручил Евгению Никонову взять задачу создания кластера «Строительство» под личный контроль.

- В регионе растет объем инвестиций, в ближайшем будущем начнут запускаться новые предприятия, жилые микрорайоны, инфраструктура. Без подготовленных кадров данные задачи не выполнить, - добавил глава региона.

Реализацией инициативы, по словам заместителя председателя правительства, ведомство уже занимается вместе с краевым министерством строительства.