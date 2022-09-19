Европейцы перебираются на зимовку в Турцию ради экономии на газе Фото: REUTERS

Жители стран Европейского союза на фоне энергетического кризиса начали массово бронировать номера в турецких отелях на зиму. Об этом сообщает понедельник телеканал A Haber.

По данным турецких журналистов, число броней на ноябрь выросло в полтора раза в сравнении с прошлым годом.

"Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму ", - утверждает телеканал.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция, Египет и Греция готовятся в этом году принять на продолжительный зимний отдых европейских пенсионеров, которые захотят сэкономить на счетах за отопление на фоне роста стоимости газа.

Дело в том, что зимовка в одном из отелей теплых стран обойдется населению Евросоюза примерно в два раза дешевле, чем оплата отопления в собственных домах.

В частности, об этом заявил директор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур. По его оценке, таким способом экономии в зимний период могут воспользоваться до миллиона немцев.